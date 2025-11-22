Скидки
Игрок «Спартака» Умяров: Ву — классный парень, понимает, что русский язык важен

Игрок «Спартака» Умяров: Ву — классный парень, понимает, что русский язык важен
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров позитивно отозвался о камерунском одноклубнике Кристофере Ву.

«Ву молодец! Позитивный и классный парень! Очень интеллигентный. Он молодой, приехал в новую страну. Хочет прогрессировать в плане общения и футбола. Это классно, что он понимает, что русский язык очень важен для прогресса прежде всего», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Африканский защитник перешёл в московский клуб из «Ренна» в минувшем сентябре. Во Франции Ву также играл за «Ланс» и «Нанси». В составе красно-белых он провёл 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

