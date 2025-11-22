Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Умяров высказался о борьбе «Спартака» за призовые места в РПЛ

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о борьбе команды за призовые места после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Даже если бы был какой-то плохой результат в РПЛ… В прошлом сезоне в районе 11-12-го тура мы были в 10-12 очках от первого места. Сейчас понимаем, что каждая игра важная. Хочется в каждой игре набирать по три очка. За ЦСКА дают три очка — это хорошо. Но в то же время за каждую команду дают по три очка. Мы должны настраиваться и понимать, что каждая игра — это очень ответственная и важная ситуация», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

