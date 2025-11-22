Шикунов: для «Спартака» игра с ЦСКА — лучшая в сезоне, давайте посмотрим на Романова

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился впечатлениями от матча красно-белых с ЦСКА (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

«Игра с ЦСКА — лучшая для «Спартака» в этом сезоне. Они не дали сопернику шансов. Да, был в конце момент, но Максименко вышел. Больше не было ничего. У «Спартака» же были моменты. Первый раз увидел такую организованную игру, молодцы!

По одному матчу не судят. Станкович отдельные матчи тоже выдавал хорошие, а потом проваливал. Давайте посмотрим на Романова до паузы. Впереди «Динамо» и тяжелейший матч с «Балтикой», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.