Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Шикунов: для «Спартака» игра с ЦСКА — лучшая в сезоне, давайте посмотрим на Романова

Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился впечатлениями от матча красно-белых с ЦСКА (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Игра с ЦСКА — лучшая для «Спартака» в этом сезоне. Они не дали сопернику шансов. Да, был в конце момент, но Максименко вышел. Больше не было ничего. У «Спартака» же были моменты. Первый раз увидел такую организованную игру, молодцы!

По одному матчу не судят. Станкович отдельные матчи тоже выдавал хорошие, а потом проваливал. Давайте посмотрим на Романова до паузы. Впереди «Динамо» и тяжелейший матч с «Балтикой», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

