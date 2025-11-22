Скидки
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Романова: если у руководства «Спартака» хватит ума, они оставят Вадима главным

Экс-тренер Романова: если у руководства «Спартака» хватит ума, они оставят Вадима главным
Аудио-версия:
Комментарии

Игорь Ковалевич, бывший тренер Вадима Романова в белорусском «Нафтане», высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На текущий момент Романов является исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Если ума хватит у руководителей «Спартака», они оставят Вадима Романова главным тренером. Мне близка русская душа. За границей нас не ждут, а почему мы должны их приглашать? У нас была очень хорошая советская тренерская школа. Считаю, что нужно его оставлять. Привозить новых иностранцев ни к чему. Если Романову дадут шанс, он будет топ-тренером для РПЛ. Желаю ему удачи и поздравляю с победой в дерби», — сказал Ковалевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

