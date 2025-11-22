Червиченко: у «Спартака» ментальное расслабление — не было психопата на бровке

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат встречи 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой красно-белые обыграли ЦСКА со счётом 1:0. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Для столичной команды это был первый матч после ухода сербского специалиста Деяна Станковича.

«Спартак» выиграл по делу, потому что был быстрее. Армейцы были тягомотными, в атаке не было остроты. «Спартак» бежал быстрее, активнее действовал. У команды было ментальное расслабление — не было психопата на бровке. Все спокойно делали своё дело.

По пенальти было странно. Там ещё до этого момента было нарушение на Ву. Надо было ещё тогда остановить игру. Но мяч тоже непонятно забит — пихали там Акинфеева или нет. Раз засчитали, значит, нормально. Так и думал, что «Спартак» положительно выступит. Главный раздражающий элемент исчез из команды. Игроки хорошие, вот и показали свой уровень», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.