Дмитрий Губерниев: в первом круге армейцы играли лучше. «Спартак» — поздравляю!

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

«Матч «Спартака» с ЦСКА, конечно, так себе. Но слишком уж и тем и другим было нужно! Для ЦСКА совсем тусклая игра. Вообще ничего не создали. Не хочется тут напоминать слова Талалаева. Но в первом круге армейцы играли лучше. И придумать что-то против мотивированного соперника в полном составе не удалось. С игры ничего не сообразили. «Спартак» с новым тренером ничем не удивил. Разве что очередными перестановками в составе. Очень нравится Дмитриев у Спартака! Станкович слишком долго его мариновал. А так 1:0 по делу! «Спартак» — поздравляю!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.