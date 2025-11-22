Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитрий Губерниев: в первом круге армейцы играли лучше. «Спартак» — поздравляю!

Дмитрий Губерниев: в первом круге армейцы играли лучше. «Спартак» — поздравляю!
Комментарии

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Матч «Спартака» с ЦСКА, конечно, так себе. Но слишком уж и тем и другим было нужно! Для ЦСКА совсем тусклая игра. Вообще ничего не создали. Не хочется тут напоминать слова Талалаева. Но в первом круге армейцы играли лучше. И придумать что-то против мотивированного соперника в полном составе не удалось. С игры ничего не сообразили. «Спартак» с новым тренером ничем не удивил. Разве что очередными перестановками в составе. Очень нравится Дмитриев у Спартака! Станкович слишком долго его мариновал. А так 1:0 по делу! «Спартак» — поздравляю!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

