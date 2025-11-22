Скидки
Фиорентина — Ювентус, результат матча 22 ноября 2025, счет 1:1, 12-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» не смог обыграть «Фиорентину», находящуюся на последнем месте в таблице Серии А
Завершился матч 12-го тура Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Фиорентина» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). Даниэле Довери выступил в качестве главного арбитра встречи. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Костич – 45+6'     1:1 Мандрагора – 48'    

На 14-й минуте встречи защитник гостей Пабло Мари открыл счёт в матче, но его гол был отменён после вмешательства VAR. В конце первого тайма, на 45+5-й минуте, полузащитник «Ювентуса» Филип Костич забил первый гол в игре. В начале второго тайма, на 48-й минуте, хавбек хозяев поля Роландо Мандрагора сравнял счёт.

После этого матча «Фиорентина» имеет в своём активе шесть очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» с 20 очками занимает шестую строчку. Лидирует в чемпионате «Интер», набравший 24 очка в 11 встречах.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
