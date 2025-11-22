«Ливерпуль» потерпел шестое поражение в семи последних матчах АПЛ

«Ливерпуль» со счётом 0:3 уступил «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, мерсисайдцы потерпели шесть поражений в семи последних встречах чемпионата Англии.

Данная серия подопечных Арне Слота началась в 6-м туре чемпионата Англии: тогда мерсисайдцы уступили «Кристал Пэлас» со счётом 1:2. После этого «красные» при аналогичном счёте проиграли «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Затем «Ливерпуль» проиграл «Брентфорду» (2:3). Полоса неудач команды прервалась во встрече с «Астон Виллой (2:0), но после этого последовали поражения от «Манчестер Сити» (0:3) и от «лесников». В следующем туре «Ливерпуль» 30 ноября на выезде встретится с «Вест Хэм Юнайтед».

На данный момент «Ливерпуль» с 18 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.