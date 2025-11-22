Скидки
Энцо Мареска высказался после победы «Челси» в матче с «Бёрнли»

Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался после победы своей команды в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 15:30 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
0 : 2
Челси
Лондон
0:1 Нету – 37'     0:2 Фернандес – 88'    

«Это была очень сложная игра, игроки хорошо боролись, и мы снова сыграли «на ноль». У соперников был только один хороший шанс во втором тайме, а затем мы допустили некоторый хаос в штрафной, что является частью игры, но в целом мы заслужили победу, и мы счастливы. Важно, чтобы все были вовлечены», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Челси» набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Бёрнли» располагается на 19-м месте с 10 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал», у которого 26 очков.

