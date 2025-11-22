Владислав Радимов: в матче со «Спартаком» ЦСКА сыграл ниже своих возможностей

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов дал комментарий касательно итогов матча 16-го тура Мир РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

«ЦСКА сыграл ниже своих возможностей. Травма Данила Кругового очень сильно изменила количество скоростных игроков [у ЦСКА]. «Спартак» стал давить на левом фланге, команда имела там преимущество. Сказалась потеря Кругового», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

В следующем туре красно-белые 29 ноября сыграют в гостях с «Балтикой», красно-синие в тот же день примут на своём поле «Оренбург».