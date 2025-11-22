Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортивный директор «Баварии» — о Нойере: он проводит исключительный сезон

Спортивный директор «Баварии» — о Нойере: он проводит исключительный сезон
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о голкипере команды Мануэле Нойере и его будущем в клубе.

«Мы не испытываем никакого давления. Ману тоже. Сам он говорил, что ему важно чувствовать себя здоровым и в форме. Это действительно так, и он в отличной форме. Он проводит исключительный сезон. Важно, чтобы он чувствовал себя хорошо. Посмотрим, что покажет время», — приводит слова Фройнда Sky Sport Germany.

Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года. Контракт голкипера с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл без замен 15 матчей за «Баварию» во всех турнирах.

Материалы по теме
В «Баварии» приняли решение о будущем голкипера Мануэля Нойера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android