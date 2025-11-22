Спортивный директор «Баварии» — о Нойере: он проводит исключительный сезон

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о голкипере команды Мануэле Нойере и его будущем в клубе.

«Мы не испытываем никакого давления. Ману тоже. Сам он говорил, что ему важно чувствовать себя здоровым и в форме. Это действительно так, и он в отличной форме. Он проводит исключительный сезон. Важно, чтобы он чувствовал себя хорошо. Посмотрим, что покажет время», — приводит слова Фройнда Sky Sport Germany.

Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года. Контракт голкипера с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл без замен 15 матчей за «Баварию» во всех турнирах.