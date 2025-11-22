Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Александр Мостовой считает, что Карасёв справился с судейством в матче «Спартак» — ЦСКА

Александр Мостовой считает, что Карасёв справился с судейством в матче «Спартак» — ЦСКА
Аудио-версия:
Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в которой «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Игра получилась равной. Даже было территориальное преимущество у ЦСКА, в первом тайме были лучше. Но ошибка со стандарта. Непонятно, как умудрились пропустить этот мяч с углового. Во втором тайме была равная игра. ЦСКА в конце не повезло, когда у Дивеева был момент.

Вопросов к судейству нет. Было два спорных момента, но там непросто было разобраться. Не понимали, что смотрел судья. Перед игрой говорили, что будет судить Карасёв, который получал не очень хорошие оценки. Но я считаю, что справился», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

