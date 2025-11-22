Юран — о победе «Спартака» в дерби: 1:0 над принципиальным соперником — здорово!

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о победе «Спартака» в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

— От матча хорошее впечатление. Наверное, первый раз в этом сезоне полный стадион, для футболистов вообще адреналин. Много болельщиков ЦСКА было — это тоже здорово.

— Что можете сказать о Романове и смене тренера в «Спартаке»?

— Я не знаю Романова. В «Спартаке» не работаю. Было два разных тайма. У ЦСКА было преимущество в первом тайме — были подходы. Во втором тайме «Спартак» стал выигрывать больше единоборств, и ЦСКА было сложновато. «Спартак» сыграл в практичный футбол. Болельщики радуются. 1:0 над принципиальным соперником — это здорово! — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.