Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Юран — о победе «Спартака» в дерби: 1:0 над принципиальным соперником — здорово!

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Серик Беледиеспор» и «Пари НН» Сергей Юран высказался о победе «Спартака» в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

— От матча хорошее впечатление. Наверное, первый раз в этом сезоне полный стадион, для футболистов вообще адреналин. Много болельщиков ЦСКА было — это тоже здорово.

— Что можете сказать о Романове и смене тренера в «Спартаке»?
— Я не знаю Романова. В «Спартаке» не работаю. Было два разных тайма. У ЦСКА было преимущество в первом тайме — были подходы. Во втором тайме «Спартак» стал выигрывать больше единоборств, и ЦСКА было сложновато. «Спартак» сыграл в практичный футбол. Болельщики радуются. 1:0 над принципиальным соперником — это здорово! — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

