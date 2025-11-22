Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 22 ноября, календарь, таблица

Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 22 ноября, календарь, таблица

Комментарии

Сегодня, 22 ноября, состоялись три матча в 16-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 16-го тура РПЛ на 22 ноября:

«Оренбург» — «Балтика» — 0:0;
«Спартак» — ЦСКА — 1:0;
«Рубин» — «Ахмат» — 1:0.

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 33 очка после 15 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, также заработавший 33 очка после 16 матчей. Замыкает тройку лидеров «Зенит», заработавший 30 очков. Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (8), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
