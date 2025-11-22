ЦСКА показал речь Челестини в раздевалке после поражения в дерби от «Спартака»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выступил перед своими игроками в раздевалке с речью после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.

Видео доступно на странице ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы всё отдали в этом матче. Не всегда всё получается. Не надо сейчас думать об этом. Сейчас у нас Кубок, ещё с «Оренбургом» и «Краснодар». В футболе решают детали, в деталях решается судьба. Надо выйти в полуфинал Кубка, надо дома выиграть у «Оренбурга». Ребят, я никого не могу ни в чём упрекнуть. Видно команду, которая играла и сражалась. Не всегда мы будем зарабатывать три очка. Если не получилось, значит, чуть-чуть где-то не хватило нам», — сказал Челестини.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 33 очка.