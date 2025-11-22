«Рубин» с минимальным счётом победил «Ахмат» в матче 16-го тура РПЛ

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и «Ахмат». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян из Сочи. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в этой игре забил нападающий хозяев Мирлинд Даку на 75-й минуте.

После 16 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 33 очка.

В минувшем туре «Рубин» победил «Крылья Советов» со счётом 2:0, а «Ахмат» уступил «Краснодару» со счётом 0:2.