Фабио Челестини впервые в тренерской карьере проиграл «Спартаку»

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые одержали победу с минимальным счётом 1:0. Таким образом, главный тренер армейцев Фабио Челестини впервые в карьере проиграл сопернику по столичному дерби.

Ранее красно-синие под руководством швейцарского специалиста обыграли «Спартак» в 11-м туре чемпионата России со счётом 3:2.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).