Александр Елагин назвал ключевую проблему «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

Российский комментатор Александр Елагин обозначил ключевую проблему «Ливерпуля» после поражения от «Ноттингем Форест» со счётом 0:3 в 12-м туре АПЛ.

«Можно сколь угодно говорить о чемпионских амбициях «Ливерпуля», об оставшихся шансах в последующих 26 матчах, но без нормальной, подчёркиваю, нормальной обороны, даже при мощной атаке взять АПЛ в нынешнем сезоне у «Слота и Ко» не получится.

Тем более «мощной атаки» у «красных» не просматривается (Салах в категорической «не в форме», остальные форварды играют средне), а оборона во главе с ван Дейком (Конате вообще в «ауте») выдают очередной провальный матч.

Напомню, чемпионом в прошлом сезоне «Ливерпуль» стал с голевыми показателями 86-41. Лучшая оборона была у «Арсенала» (34), но только третий результат по забитым – 69 (у «Ман Сити» – 72). Делайте выводы…

Конечно, это только один из победных факторов, однако – фактор-то главный!» — написал Елагин в телеграм-канале.