Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Елагин назвал ключевую проблему «Ливерпуля» в нынешнем сезоне

Александр Елагин назвал ключевую проблему «Ливерпуля» в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин обозначил ключевую проблему «Ливерпуля» после поражения от «Ноттингем Форест» со счётом 0:3 в 12-м туре АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Мурилло – 33'     0:2 Савона – 46'     0:3 Гиббс-Уайт – 78'    

«Можно сколь угодно говорить о чемпионских амбициях «Ливерпуля», об оставшихся шансах в последующих 26 матчах, но без нормальной, подчёркиваю, нормальной обороны, даже при мощной атаке взять АПЛ в нынешнем сезоне у «Слота и Ко» не получится.

Тем более «мощной атаки» у «красных» не просматривается (Салах в категорической «не в форме», остальные форварды играют средне), а оборона во главе с ван Дейком (Конате вообще в «ауте») выдают очередной провальный матч.

Напомню, чемпионом в прошлом сезоне «Ливерпуль» стал с голевыми показателями 86-41. Лучшая оборона была у «Арсенала» (34), но только третий результат по забитым – 69 (у «Ман Сити» – 72). Делайте выводы…

Конечно, это только один из победных факторов, однако – фактор-то главный!» — написал Елагин в телеграм-канале.

Материалы по теме
«Ливерпуль» потерпел шестое поражение в семи последних матчах АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android