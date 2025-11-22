Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин объяснил, за счёт чего «Спартак» обыграл ЦСКА

Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Юрий Сёмин высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Перед дерби было потрясающее открытие. Полные трибуны! Такое впервые за последнее время. Болельщики были очень эмоциональны. Матч понравился всем, особенно «Спартаку». Они выиграли, потому что были более спокойными, чем до этого. Не реагировали на, казалось бы, сомнительные судейские решения. Команда была спокойной, их интересы были подчинены только футболу. «Спартак» показал своё поведение по-другому: сохраняли силы на победу, а не на споры с судьёй и соперником», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке.

