«Ахмат» потерпел пятое поражение в шести последних матчах РПЛ
Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и «Ахмат». Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян из Сочи. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Даку – 76'
Это поражение стало пятым в последних шести встречах чемпионата России для подопечных Станислава Черчесова. До этого «Ахмат» уступал «Краснодару» (0:2), «Сочи» (2:4), «Балтике» (0:2) и «Спартаку» (1:2), сыграв лишь однажды вничью в 12-м туре с московским «Динамо» (2:2).
После 16 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке.
