Денис Казанский: «Спартак» показал, как может играть, когда на скамейке спокойный тренер

Ведущий и комментатор Денис Казанский высказался о победе «Спартака» в матче 16-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Спартак» показал, как может играть, когда на скамейке спокойный тренер. Этот состав может не вымучивать результат и не играть на собственных нервах. Все детали сработали: Зобнин и Денисов, Барко и Угадьде… Каждый делал свою работу качественно, просто и надёжно. По-командному. Только так и можно побеждать большого соперника. Строгостью и агрессией, спокойствием и нейтрализацией сильных сторон соперника. Ни одной замены после перерыва — это тоже даёт уверенность команде. Всё в кассу.

А ЦСКА… Понятно, что на динамику очень повлияла травма Круга. В этом большая проблема. И сразу побледнели Обляков и Кисляк. Но от атаки армейцев не было ни одного вопроса защите «Спартака». Только мощь Дивеева и появления Лукина и Мойзеса в штрафной? С таким нападением ЦСКА сильно рискует спускаться вниз по таблице.

Зимой форвард обязан появиться.

А с пенальти… Почему, интересно, не смотрели фол до столкновения Дивеева и Зобнина? Зачем было выискивать этот «чирк»? Непонятно. От этого дерби останется в памяти «сухой лист». Не всем же матчи на выставку. Так тоже бывает. Дерби на всё имеет право», — написал Казанский в своём телеграм-канале.