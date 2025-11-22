Дмитриев стал первым россиянином, забившим за «Спартак» в этом сезоне РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев стал первым российским футболистом, забившим за красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России. Произошло это в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой «Спартака» с минимальным счётом 1:0.

На 43-й минуте встречи полузащитник замкнул подачу Эсекьеля Барко с углового. Лучшими бомбардирами «Спартака» в нынешнем сезоне являются Ливай Гарсия, Манфред Угальде, Пабло Солари, Жедсон Фернандеш и Эсекьель Барко, у которых по четыре мяча.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 33 очка.