Юрий Сёмин: судьи РПЛ не справляются со своей работой

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о судействе после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Судейством недовольны все. Практически каждый матч получается таким. На мой взгляд, есть определённая неудовлетворённость — как у «Спартака», так и у ЦСКА. В целом судьи не справляются со своей работой хорошо. Поэтому есть неудовлетворение», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 33 очка.