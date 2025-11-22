Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
«Ливерпуль» проиграл два последних матча АПЛ с общим счётом 0:6

Комментарии

«Ливерпуль» со счётом 0:3 проиграл «Ноттингем Форест» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, мерсисайдцы потерпели поражения в двух встречах чемпионата Англии подряд с общим счётом 0:6.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Мурилло – 33'     0:2 Савона – 46'     0:3 Гиббс-Уайт – 78'    

В прошлом туре подопечные Арне Слота проиграли «Манчестер Сити» — после финального свистка тогда также был зафиксирован счёт 3:0 в пользу «горожан». Теперь же подобное произошло и во встрече с «лесниками». В следующем туре «Ливерпуль» 30 ноября на выезде встретится с «Вест Хэм Юнайтед».

На данный момент «Ливерпуль» с 18 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

