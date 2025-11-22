Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: как можно обыгрывать «Спартак», если у ЦСКА худший подбор форвардов в РПЛ?

Созин: как можно обыгрывать «Спартак», если у ЦСКА худший подбор форвардов в РПЛ?
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Спартак» сегодня играл лучше и реально был сильнее ЦСКА. Эта победа по делу. Конечно, можно снова про концентрацию рассуждать: гол Воробьёва ничему не научил. Челестини, конечно, взял вину на себя, поступил мудро, но, конечно, это вина игроков ЦСКА – там их было трое.

Но главная причина поражения не в этом угловом. И не в настрое. Просто на одной мотивации дерби не выигрываются. Как можно обыгрывать «Спартак», если у ЦСКА худший подбор форвардов в РПЛ? Я не понимаю, как Алеррандро забивал в Бразилии. Может, это было в матчах 11 на 7. Когда команды выходят 11 на 11 – бразильца на поле нет и всё превращается в 11 на 10.

Сложно представить, что на душе у Челестини. С зияющей пустотой в атаке он умудрялся даже лидировать в РПЛ, идёт наверху. Но дальше боссам ЦСКА надо определяться: они хотят бороться за золото или нет. Если да, то зимой надо брать не одного форварда, а минимум двух. Пока «Зенит» выбирает из четырёх человек, у ЦСКА выбирать не из кого. Я видел заявление одного из представителей руководства клуба, что минимум трое в команду придут. Ну посмотрим, пока это ничем не заканчивалось.

Если же зимой Челестини останется без усиления, то мы получим повторение ситуации с Николичем в конце прошлого сезона. Только в роли серба теперь будет другой тренер, выжимающий максимум», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).

Материалы по теме
Историческая победа «Спартака» в дерби! Но Романову помогла травма лидера ЦСКА. Видео
Историческая победа «Спартака» в дерби! Но Романову помогла травма лидера ЦСКА. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android