Созин: как можно обыгрывать «Спартак», если у ЦСКА худший подбор форвардов в РПЛ?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0.

«Спартак» сегодня играл лучше и реально был сильнее ЦСКА. Эта победа по делу. Конечно, можно снова про концентрацию рассуждать: гол Воробьёва ничему не научил. Челестини, конечно, взял вину на себя, поступил мудро, но, конечно, это вина игроков ЦСКА – там их было трое.

Но главная причина поражения не в этом угловом. И не в настрое. Просто на одной мотивации дерби не выигрываются. Как можно обыгрывать «Спартак», если у ЦСКА худший подбор форвардов в РПЛ? Я не понимаю, как Алеррандро забивал в Бразилии. Может, это было в матчах 11 на 7. Когда команды выходят 11 на 11 – бразильца на поле нет и всё превращается в 11 на 10.

Сложно представить, что на душе у Челестини. С зияющей пустотой в атаке он умудрялся даже лидировать в РПЛ, идёт наверху. Но дальше боссам ЦСКА надо определяться: они хотят бороться за золото или нет. Если да, то зимой надо брать не одного форварда, а минимум двух. Пока «Зенит» выбирает из четырёх человек, у ЦСКА выбирать не из кого. Я видел заявление одного из представителей руководства клуба, что минимум трое в команду придут. Ну посмотрим, пока это ничем не заканчивалось.

Если же зимой Челестини останется без усиления, то мы получим повторение ситуации с Николичем в конце прошлого сезона. Только в роли серба теперь будет другой тренер, выжимающий максимум», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).