Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Осасуна — Реал Сосьедад, результат матча 22 ноября 2025, счёт 1:3, 13-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Реал Сосьедад» победил «Осасуну» в 13-м туре Ла Лиги. Захарян провёл на поле 60 минут
Аудио-версия:
Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» (Памплона, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка). Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Катена – 42'     1:1 Мендес – 53'     1:2 Гедеш – 59'     1:3 Барренечеа – 82'    
Удаления: Аргибиде – 87' / нет

Первый мяч в игре забил футболист «Осасуны» Алехандро Катена на 42-й минуте. На 52-й минуте полузащитник Брайс Мендес сравнял счёт в матче, а через семь минут нападающий Гонсалу Гедеш вывел «Реал Сосьедад» вперёд. На 82-й минуте игрок гостей Андер Барренечеа забил третий мяч в ворота «Осасуны» и установил окончательный счёт в матче. На 87-й минуте прямую красную карточку получил нападающий «Осасуны» Иньиго Аргибиде. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян не отметился голевыми действиями и был заменён на 60-й минуте.

После 13 матчей чемпионата Испании «Осасуна» набрала 11 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» заработал 16 очков и располагается на девятой строчке. Лидируют в чемпионате «Реал» и «Барселона», у которых по 31 очку, однако у мадридского клуба есть игра в запасе.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
