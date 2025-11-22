ЦСКА впервые с 2021 года не забил в гостевом матче со «Спартаком»

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Красно-белые одержали победу с минимальным счётом 1:0. Тем самым армейцы впервые с 2021 года не забили в гостевом матче со «Спартаком».

В последний раз «Спартак» играл «на ноль» в домашнем матче с ЦСКА 25 апреля 2021 года в 27-м туре РПЛ. После этого армейцы забивали в четырёх матчах подряд на «Лукойл Арене».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).