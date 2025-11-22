Черчесов высказался после поражения «Ахмата» от «Рубина» в матче 16-го тура РПЛ
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда уступила «Рубину» со счётом 0:1.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Даку – 76'
«Готовясь к «Рубину», мы поменяли систему нашей игры, так как после трёх матчей с этой командой мы друг друга уже знаем. Отдам должное ребятам — то, что планировали, выполнили. Никаких нареканий к ним по самоотдаче и структуре игры. Но результат нас не удовлетворил», — приводит слова Черчесова официальный телеграм-канал клуба.
После 16 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке.
