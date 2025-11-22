«Монако» в дебютном матче Погба в меньшинстве разгромно уступил «Ренну», Головин не играл

Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Ренном» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Хаким Бен Эль-Хадж. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

Первый гол в матче забил полузащитник «Ренна» Абдельхамид Аит Будлал на 20-й минуте. Во втором тайме, на 49-й минуте, хавбек хозяев поля Махди Камара увеличил разрыв в счёте. На 66-й минуте игрок гостей Денис Закария получил красную карточку. Бывший нападающий «Монако» Брил Эмболо, выступающий за «Ренн», довёл счёт до разгромного на 73-й минуте. Форвард хозяев поля Людовик Блас на 84-й минуте забил четвёртый гол своей команды. На 85-й минуте на поле появился полузащитник монегасков Поль Погба. На 90+5-й минуте нападающий гостей Мика Биерет установил окончательный счёт в матче – 4:1 в пользу «Ренна».

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не появился на поле.

После 13 матчей «Монако» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» с 21 очком располагается на пятой строчке.