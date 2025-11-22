Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Ренн — Монако, результат матча 22 ноября 2025, счет 4:1, 13-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» в дебютном матче Погба в меньшинстве разгромно уступил «Ренну», Головин не играл
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Ренном» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Роазон Парк» (Ренн, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Хаким Бен Эль-Хадж. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Аит Будлал – 20'     2:0 Камара – 48'     3:0 Эмболо – 73'     4:0 Блас – 83'     4:1 Биерет – 90+5'    
Удаления: нет / Закария – 66'

Первый гол в матче забил полузащитник «Ренна» Абдельхамид Аит Будлал на 20-й минуте. Во втором тайме, на 49-й минуте, хавбек хозяев поля Махди Камара увеличил разрыв в счёте. На 66-й минуте игрок гостей Денис Закария получил красную карточку. Бывший нападающий «Монако» Брил Эмболо, выступающий за «Ренн», довёл счёт до разгромного на 73-й минуте. Форвард хозяев поля Людовик Блас на 84-й минуте забил четвёртый гол своей команды. На 85-й минуте на поле появился полузащитник монегасков Поль Погба. На 90+5-й минуте нападающий гостей Мика Биерет установил окончательный счёт в матче – 4:1 в пользу «Ренна».

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не появился на поле.

После 13 матчей «Монако» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ренн» с 21 очком располагается на пятой строчке.

