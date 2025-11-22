Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Сложно описать, насколько этот результат ужасен». Слот — о разгроме от «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:3).

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Мурилло – 33'     0:2 Савона – 46'     0:3 Гиббс-Уайт – 78'    

«Очень сложно описать, насколько этот результат ужасен. Домашнее поражение со счётом 0:3 — это очень-очень плохой исход при игре с любым соперником. Это неожиданный результат, если отталкиваться от первого получаса игры, ведь мы неплохо вошли в игру. Наверное, на протяжении всего сезона я не видел, чтобы мы создавали столько моментов в первые 30 минут игры. Не могу сказать точно, ведь я не помню каждый матч, но сегодня у нас было много шансов. Когда они впервые появились в нашей штрафной, то смогли забить гол, и это очень тяжело принять, особенно если упускаешь свои моменты и почти каждый раз, когда ошибаешься, мяч залетает в ворота, — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

«Ливерпуль» рассыпался на маленькие кусочки. Получили дома 0:3 от аутсайдера
«Ливерпуль» рассыпался на маленькие кусочки. Получили дома 0:3 от аутсайдера
