«Сложно описать, насколько этот результат ужасен». Слот — о разгроме от «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:3).

«Очень сложно описать, насколько этот результат ужасен. Домашнее поражение со счётом 0:3 — это очень-очень плохой исход при игре с любым соперником. Это неожиданный результат, если отталкиваться от первого получаса игры, ведь мы неплохо вошли в игру. Наверное, на протяжении всего сезона я не видел, чтобы мы создавали столько моментов в первые 30 минут игры. Не могу сказать точно, ведь я не помню каждый матч, но сегодня у нас было много шансов. Когда они впервые появились в нашей штрафной, то смогли забить гол, и это очень тяжело принять, особенно если упускаешь свои моменты и почти каждый раз, когда ошибаешься, мяч залетает в ворота, — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.