Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик высказался о первой победе «Барселоны» на обновлённом «Камп Ноу»

Флик высказался о первой победе «Барселоны» на обновлённом «Камп Ноу»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (4:0). Это был первый матч сине-гранатовых на «Камп Ноу» после реконструкции.

Испания — Примера . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:20 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Левандовски – 4'     2:0 Ф. Торрес – 45+3'     3:0 Лопес Мартин – 48'     4:0 Ф. Торрес – 90'    
Удаления: нет / Сансет – 54'

«Для всех это был особенный матч, для нас как команды и для болельщиков. Ощущения были невероятные. Я очень счастлив: мы выиграли со счётом 4:0 в день открытия нашего нового стадиона при поддержке всех наших болельщиков и набрали три очка. Это был идеальный день. Мы были очень хорошо подготовлены и доказали это. Было непросто, особенно в первом тайме, но в итоге всё сложилось удачно. Думаю, мы контролировали игру, забивали в нужные моменты и полностью заслужили победу. Кроме того, очень важно не пропустить, ведь это придаёт нам уверенности», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

После 13 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 31 очко и сравнялась по этому показателю с мадридским «Реалом». «Атлетик» из Бильбао заработал 17 очков и располагается на восьмой строчке.

Материалы по теме
«Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао в первом матче на обновлённом «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android