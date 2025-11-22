Флик высказался о первой победе «Барселоны» на обновлённом «Камп Ноу»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 13-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетиком» из Бильбао (4:0). Это был первый матч сине-гранатовых на «Камп Ноу» после реконструкции.

«Для всех это был особенный матч, для нас как команды и для болельщиков. Ощущения были невероятные. Я очень счастлив: мы выиграли со счётом 4:0 в день открытия нашего нового стадиона при поддержке всех наших болельщиков и набрали три очка. Это был идеальный день. Мы были очень хорошо подготовлены и доказали это. Было непросто, особенно в первом тайме, но в итоге всё сложилось удачно. Думаю, мы контролировали игру, забивали в нужные моменты и полностью заслужили победу. Кроме того, очень важно не пропустить, ведь это придаёт нам уверенности», — приводит слова Флика официальный сайт клуба.

После 13 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 31 очко и сравнялась по этому показателю с мадридским «Реалом». «Атлетик» из Бильбао заработал 17 очков и располагается на восьмой строчке.