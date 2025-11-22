ЦСКА не смог забить в трёх матчах подряд после международной паузы

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые одержали победу с минимальным счётом 1:0. Таким образом, красно-синие не смогли забить и проиграли в третьем матче после международной паузы.

Напомним, первое поражение ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ случилось 14 сентября в игре с «Ростовом» (0:1) после международной паузы. В следующем матче после перерыва на матчи сборных красно-синие разгромно проиграли «Локомотиву» (0:3). В третьем матче после международной паузы, 22 ноября, ЦСКА уступил «Спартаку» со счётом 0:1.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).