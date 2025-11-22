Скидки
Главная Футбол Новости

Болельщики «Спартака» толпой избили одного фаната ЦСКА на стадионе после дерби

Болельщики «Спартака» толпой избили одного фаната ЦСКА на стадионе после дерби
Комментарии

Болельщики московского «Спартака» толпой напали на одного фаната столичного ЦСКА после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Драка произошла на стадионе «Лукойл Арена». Об этом сообщил телеграм-канал Ultras Action.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

Встреча прошла сегодня, 22 ноября. «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Игорь Дмитриев на 43-й минуте.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).

