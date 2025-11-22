Болельщики «Спартака» толпой избили одного фаната ЦСКА на стадионе после дерби
Болельщики московского «Спартака» толпой напали на одного фаната столичного ЦСКА после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Драка произошла на стадионе «Лукойл Арена». Об этом сообщил телеграм-канал Ultras Action.
Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'
Встреча прошла сегодня, 22 ноября. «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Игорь Дмитриев на 43-й минуте.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).
