Болельщики «Спартака» толпой избили одного фаната ЦСКА на стадионе после дерби

Болельщики московского «Спартака» толпой напали на одного фаната столичного ЦСКА после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Драка произошла на стадионе «Лукойл Арена». Об этом сообщил телеграм-канал Ultras Action.

Встреча прошла сегодня, 22 ноября. «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил нападающий Игорь Дмитриев на 43-й минуте.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).