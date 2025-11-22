Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот: в последнее время мы часто упускаем свои моменты

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после поражения в матче 12-го тура АПЛ с «Ноттингем Форест» (0:3) дал комментарий на тему исправления нынешнего турнирного положения команды. На данный момент «красные» с 18 очками находятся на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Мурилло – 33'     0:2 Савона – 46'     0:3 Гиббс-Уайт – 78'    

«Это моя ответственность. Выиграем мы или проиграем, это всё моя ответственность. Но ещё я вижу, что команда сражается до конца, наши болельщики тоже поддерживают нас до конца, а игроки продолжают стараться вплоть до финального свистка. Я видел это и сегодня, но не в [прошлой] игре с «Манчестер Сити», однако что касается игры с «Сити», то мы не единственная команда, которая испытывает трудности в первом тайме, – и во всех остальных наших матчах мы владели преимуществом и создавали моменты.

Как я уже говорил, в последнее время мы часто упускаем свои моменты, а затем пропускаем, но так не будет продолжаться весь сезон. Нам нужна энергия от забитого гола. Если вы играете хорошо и ведёте со счётом 1:0, другая команда думает: «Мы играли уже полчаса, проигрываем 0:1 и почти не владеем мячом…» Произошло обратное — они получили огромный заряд энергии при счёте 1:0. Я вижу много моментов, когда в обычной ситуации результат был бы другим, но сейчас мы в непростом положении, и для достижения результата нужно сделать даже больше, чем когда всё складывается в нашу пользу», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

