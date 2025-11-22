Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Спаллетти прокомментировал ничью «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался после матча 12-го тура итальянской Серии А, в котором его команда сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1).

Италия — Серия А . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Костич – 45+6'     1:1 Мандрагора – 48'    

«В первом тайме мы действовали слишком академично, допустили ошибки, которых, вероятно, не стоило допускать. Йылдыз? Мы нечасто его находили передачами, постоянно переводили мяч в линию обороны. Нам нужно повысить свой уровень, больше играть впереди. Наша цель — бороться за скудетто. Я думаю, что смогу заставить игроков выложиться больше, чем мы показали сегодня», — приводит слова Спаллетти Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

После 12 сыгранных матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 20 очков и занимает шестое место. «Фиорентина» располагается на 19-м месте. У команды шесть очков в активе.

