«А мне дерби понравилось». Константин Генич высказался после матча «Спартак» — ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич высказался после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Красно-белые одержали победу с минимальным счётом 1:0.

«А мне дерби понравилось. Плотная, тесная, боевая игра. Ведь футбол – не всегда про голы», — написал Генич в своём телеграм-канале.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 16 матчей. ЦСКА располагается на второй строчке, заработав 33 очка. На первом месте находится «Краснодар» (33).