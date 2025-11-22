«Спартак» показал речь Романова в раздевалке после победы над ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов выступил перед своими игроками в раздевалке с речью после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который завершился победой красно-белых с минимальным счётом 1:0.

Видео доступно в телеграм-канале «Спартака».

«Я всегда говорил, что вы самые лучшие в чемпионате и вы можете победить любого соперника, абсолютно. И сегодня это получилось, вы лучшие», — сказал Романов.

Вадим Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-белых 11 ноября, после ухода со своего поста сербского специалиста Деяна Станковича.

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 33 очка.