Главная Футбол Новости

Спаллетти — о Ваноли: я нашёл тренера, который умеет давать эмоциональный импульс

Спаллетти — о Ваноли: я нашёл тренера, который умеет давать эмоциональный импульс
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о тренере «Фиорентины» Паоло Ваноли после матча 12-го тура итальянской Серии А, в котором команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Костич – 45+6'     1:1 Мандрагора – 48'    

«Я, безусловно, нашёл тренера, который умеет давать эмоциональный импульс, потому что мы все хорошо знаем Ваноли, мы все знаем его страсть, его способность заставлять игроков бежать и бороться. Но тренер — это нечто большее, поэтому мы обязательно должны поднимать свой уровень», — приводит слова Спаллетти Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Паоло Ваноли возглавил «Фиорентину» 7 ноября. Ранее специалист работал в «Торино», «Венеции» и московском «Спартаке», с которым выиграл Кубок России в 2022 году.

