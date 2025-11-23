Скидки
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Романов — первый тренер «Спартака» с победой в дебютном матче с 2018 года

Завершился матч 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли московские «Спартак» и ЦСКА. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали красно-белые. Таким образом, исполняющий обязанности главного тренера команды Вадим Романов победил в своём дебютном матче. Подобного не было с 2018 года.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

Предыдущим тренером «Спартака», победившим в первом матче за столичный клуб, является Олег Кононов. В дебютном матче под его руководством красно-белые обыграли самарские «Крылья Советов» со счётом 3:1. После него московской командой руководили Доменико Тедеско (0:0 с «Рубином» в дебютном матче), Руй Витория (0:1 с «Рубином»), Паоло Ваноли (0:2 с ЦСКА), Гильермо Абаскаль (1:1 с «Ахматом»), Владимир Слишкович (0:0 с «Зенитом») и Деян Станкович (0:2 с «Оренбургом»).

После этой игры «Спартак» с 28 очками находится на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 33 очка.

