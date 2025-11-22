«Мы отдали все силы». Гвардиола — о поражении «Манчестер Сити» в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после матча 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда уступила «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:2.

«Мы отдали все силы. Хотели сделать шаг вперёд, как уже это делали в последние два месяца, но после перерыва на матчи сборных прийти к этому результату нелегко. Предстоит пройти долгий путь. Игра была напряжённой, шансы были у обеих команд. Джиджио [Доннарумма] был просто великолепен. Мы упустили моменты, а во втором тайме пропустили гол. У обеих команд было много моментов, но мы не смогли добиться результата», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

После 12 сыгранных матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 22 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 14-м месте. У команды 15 очков в активе.