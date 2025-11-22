Гарри Кейн: в игре с «Фрайбургом» мы показали истинное лицо «Баварии»
Поделиться
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе своей команды в матче 11-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (6:2).
Германия — Бундеслига . 11-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 2
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Судзуки – 12' 0:2 Манзамби – 17' 1:2 Карл – 22' 2:2 Олисе – 45+2' 3:2 Юпамекано – 55' 4:2 Кейн – 60' 5:2 Джексон – 78' 6:2 Олисе – 84'
«Первые 20 минут мы играли не очень хорошо, но затем проявили характер. Завоёванное преимущество после перерыва, конечно, нам помогло. Во втором тайме мы были гораздо энергичнее. Мы отлично сыграли как с мячом, так и без него, и показали истинное лицо «Баварии». Это была действительно хорошая победа.
С «Арсеналом» всем непросто играть, но мы должны проанализировать его игру и понять, что поможет нам победить», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенцев.
В своём следующем матче «Бавария» встретится с «Арсеналом» в рамках Лиги чемпионов.
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
00:39
-
00:36
-
00:35
-
00:20
-
00:17
-
00:14
- 22 ноября 2025
-
23:53
-
23:45
-
23:32
-
23:30
-
23:28
-
23:21
-
23:17
-
23:12
-
23:09
-
23:05
-
22:59
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:28
-
22:27
-
22:14
-
22:14
-
22:10
-
22:05
-
22:04
-
21:57
-
21:52
-
21:44
-
21:43
-
21:40