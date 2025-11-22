Гарри Кейн: в игре с «Фрайбургом» мы показали истинное лицо «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе своей команды в матче 11-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (6:2).

«Первые 20 минут мы играли не очень хорошо, но затем проявили характер. Завоёванное преимущество после перерыва, конечно, нам помогло. Во втором тайме мы были гораздо энергичнее. Мы отлично сыграли как с мячом, так и без него, и показали истинное лицо «Баварии». Это была действительно хорошая победа.

С «Арсеналом» всем непросто играть, но мы должны проанализировать его игру и понять, что поможет нам победить», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенцев.

В своём следующем матче «Бавария» встретится с «Арсеналом» в рамках Лиги чемпионов.