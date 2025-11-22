Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн: в игре с «Фрайбургом» мы показали истинное лицо «Баварии»

Гарри Кейн: в игре с «Фрайбургом» мы показали истинное лицо «Баварии»
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о победе своей команды в матче 11-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (6:2).

Германия — Бундеслига . 11-й тур
22 ноября 2025, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
6 : 2
Фрайбург
Фрайбург
0:1 Судзуки – 12'     0:2 Манзамби – 17'     1:2 Карл – 22'     2:2 Олисе – 45+2'     3:2 Юпамекано – 55'     4:2 Кейн – 60'     5:2 Джексон – 78'     6:2 Олисе – 84'    

«Первые 20 минут мы играли не очень хорошо, но затем проявили характер. Завоёванное преимущество после перерыва, конечно, нам помогло. Во втором тайме мы были гораздо энергичнее. Мы отлично сыграли как с мячом, так и без него, и показали истинное лицо «Баварии». Это была действительно хорошая победа.

С «Арсеналом» всем непросто играть, но мы должны проанализировать его игру и понять, что поможет нам победить», — приводит слова Кейна официальный сайт мюнхенцев.

В своём следующем матче «Бавария» встретится с «Арсеналом» в рамках Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Спортивный директор «Баварии» — о Нойере: он проводит исключительный сезон
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android