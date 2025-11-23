«Удивительно, как случившееся стало возможным». В ЦСКА высказались о драке после дерби

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал видео, на котором болельщики «Спартака» толпой избили одного фаната армейцев на стадионе после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0.

«Ждём оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации, схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — написал Брейдо в телеграм-канале.