Пари Сен-Жермен — Гавр. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Удивительно, как случившееся стало возможным». В ЦСКА высказались о драке после дерби

Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал видео, на котором болельщики «Спартака» толпой избили одного фаната армейцев на стадионе после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Дмитриев – 43'    

«Ждём оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации, схожие инциденты имели место быть и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Новости. Футбол
Все новости

