23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Рахимов — о травме Даку: состояние не очень хорошее

Аудио-версия:
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о состоянии здоровья нападающего своей команды Мирлинда Даку после матча 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2025, суббота. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Даку – 76'    

«Состояние не очень хорошее. Он не только сегодня важен, он важен в каждом матче. Команда выглядела очень неплохо. Если берём по таймам, то позволили сопернику создать два‑три эпизода, не проконтролировав переходную фазу. Во втором тайме этих моментов не было. Было понятно, что по такой тяжёлой игре, где много борьбы и тяжёлый газон, победит тот, кто забьёт первым», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Албанский нападающий забил мяч на 75‑й минуте встречи. Спустя 12 минут футболист получил травму левой ноги в борьбе с защитником «Ахмата» Мирославом Богосавацем и был заменён.

После 16 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 23 очка и занимает седьмое место. «Ахмат» заработал 16 очков и располагается на 11-й строчке.

