Главная Футбол Новости

Наполи — Аталанта, результат матча 22 ноября 2025, счет 3:1, 12-й тур Серии А 2025/2026

«Наполи» забил три гола за первый тайм и обыграл «Аталанту», возглавив таблицу Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 12-го тура Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). Марко Ди Белло выступил в качестве главного арбитра встречи. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:1.

Италия — Серия А . 12-й тур
22 ноября 2025, суббота. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 1
Аталанта
Бергамо
1:0 Нерес – 17'     2:0 Нерес – 38'     3:0 Ланг – 45'     3:1 Скамакка – 52'    

Первый гол в матче забил нападающий «Наполи» Давид Нерес на 17-й минуте. На 38-й минуте бразилец оформил дубль. В конце первого тайма, на 45-й минуте, форвард Ноа Ланг сделал счёт разгромным. Во втором тайме, на 52-й минуте, нападающий гостей Джанлука Скамакка отыграл один мяч.

После этого матча «Аталанта» имеет в своём активе 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» с 25 очками поднялся на первую строчку. У «Интера» и «Ромы», располагающихся на втором и третьем местах с 24 очками, остаётся игра в запасе.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
«Арсеналу» интересен Мактоминей, «Наполи» не продаст игрока дешевле € 80 млн — TEAMtalk
