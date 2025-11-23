«Наполи» забил три гола за первый тайм и обыграл «Аталанту», возглавив таблицу Серии А

Завершился матч 12-го тура Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Наполи» и «Аталанта». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь, Италия). Марко Ди Белло выступил в качестве главного арбитра встречи. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил нападающий «Наполи» Давид Нерес на 17-й минуте. На 38-й минуте бразилец оформил дубль. В конце первого тайма, на 45-й минуте, форвард Ноа Ланг сделал счёт разгромным. Во втором тайме, на 52-й минуте, нападающий гостей Джанлука Скамакка отыграл один мяч.

После этого матча «Аталанта» имеет в своём активе 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» с 25 очками поднялся на первую строчку. У «Интера» и «Ромы», располагающихся на втором и третьем местах с 24 очками, остаётся игра в запасе.