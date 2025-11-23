ЦСКА в третий раз в сезоне проиграл в РПЛ, все матчи — в гостях

ЦСКА со счётом 0:1 уступил «Спартаку» в матче 16-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Это третье поражение армейцев в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Примечательно, что все эти поражения красно-синие потерпели в гостях.

В 8-м туре ЦСКА со счётом 0:1 уступил «Ростову», а в 12-м туре армейцы потерпели поражение от «Локомотива». В следующем туре красно-синие 29 ноября примут на своём поле «Оренбург».

На данный момент ЦСКА с 33 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. У команды 10 побед, три ничьих и три поражения, разница мячей составляет 26-14.