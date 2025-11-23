«ПСЖ» разгромил «Гавр» и поднялся на первую строчку в Лиге 1

Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «ПСЖ» и «Гавр». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Матьё Вернис. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

Первый гол в матче забил полузащитник парижан Ли Кан Ин на 29-й минуте встречи. Во втором тайме, на 66-й минуте, хавбек Жоау Невеш увеличил разрыв в счёте. В конце встречи, на 87-й минуте, Брэдли Баркола установил окончательный счёт в матче – 3:0.

После 13 матчей «ПСЖ» с 30 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Гавр» с 14 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Монако» (29 ноября), а «Гавр» — с «Лиллем» (30 ноября).