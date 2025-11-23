Скидки
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Гавр, результат матча 22 ноября 2025, счет 3:0, 13-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» разгромил «Гавр» и поднялся на первую строчку в Лиге 1
Завершился матч 13-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «ПСЖ» и «Гавр». Игра проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступил Матьё Вернис. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Ин – 29'     2:0 Невеш – 65'     3:0 Баркола – 87'    

Первый гол в матче забил полузащитник парижан Ли Кан Ин на 29-й минуте встречи. Во втором тайме, на 66-й минуте, хавбек Жоау Невеш увеличил разрыв в счёте. В конце встречи, на 87-й минуте, Брэдли Баркола установил окончательный счёт в матче – 3:0.

После 13 матчей «ПСЖ» с 30 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Гавр» с 14 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Монако» (29 ноября), а «Гавр» — с «Лиллем» (30 ноября).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
