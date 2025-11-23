«Ланус» одолел «Атлетико Минейро» и стал двукратным обладателем Южноамериканского кубка

В ночь с 22 на 23 ноября завершился финальный матч Южноамериканского кубка — 2025, в котором встречались аргентинский «Ланус» и бразильский «Атлетико Минейро». Игра проходила на стадионе «Эстадио Дефенсорес дель Чако» (Асунсьоне, Парагвай). Победу в матче в серии послематчевых пенальти праздновал «Ланус». Счёт 0:0 (5:4 пен.).

Команды не забили голов в основное время матча. В дополнительное время ни одна из команд не смогла открыть счёт. В серии послематчевых 11-метровых команды исполнили по сем ударов. Точнее оказались аргентинцы. Победный удар на счету хавбека «Лануса» Франко Уотсона.

Таким образом, аргентинская команда во второй раз в своей истории завоевала данный титул. Ранее им это удавалось в 2013 году.

Напомнил, в полуфинале турнира «Атлетико Минейро» прошёл эквадорский «Индепендьенте дель Валье», а «Ланус» выбил «Универсидад де Чили» (Чили).

