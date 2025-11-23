Скидки
Главная Футбол Новости

Ланус — Атлетико Минейро, результат матча 22 ноября 2025, счет 0:0 (5:4 пен.), финал Южноамериканского кубка 2025/2026

«Ланус» одолел «Атлетико Минейро» и стал двукратным обладателем Южноамериканского кубка
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 22 на 23 ноября завершился финальный матч Южноамериканского кубка — 2025, в котором встречались аргентинский «Ланус» и бразильский «Атлетико Минейро». Игра проходила на стадионе «Эстадио Дефенсорес дель Чако» (Асунсьоне, Парагвай). Победу в матче в серии послематчевых пенальти праздновал «Ланус». Счёт 0:0 (5:4 пен.).

Южноамериканский кубок — 2025 . Финал
22 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Ланус
Ланус, Аргентина
Окончен
0 : 0
5 : 4
Атлетико Минейро
Белу-Оризонти, Бразилия

Команды не забили голов в основное время матча. В дополнительное время ни одна из команд не смогла открыть счёт. В серии послематчевых 11-метровых команды исполнили по сем ударов. Точнее оказались аргентинцы. Победный удар на счету хавбека «Лануса» Франко Уотсона.

Таким образом, аргентинская команда во второй раз в своей истории завоевала данный титул. Ранее им это удавалось в 2013 году.

Напомнил, в полуфинале турнира «Атлетико Минейро» прошёл эквадорский «Индепендьенте дель Валье», а «Ланус» выбил «Универсидад де Чили» (Чили).

Новости. Футбол
