Поль Погба: футбол для меня не закончился

Полузащитник «Монако» Поль Погба высказался о своём возвращении на поле после длительного перерыва в матче 13-го тура французской Лиги 1, в котором его команда уступила «Ренну» со счётом 1:4.
«Футбол для меня не закончился. Мы работали, мы ждали возвращения больше двух лет… Несмотря на всё, что случилось, на истории вне футбола. Я очень много страдал и ждал этого с нетерпением. Бывают моменты, когда дьявол пытается убедить тебя, что всё кончено. Но есть бог, я верю в себя и в свои качества. Я ничего не сделал, это не моя вина. Я всегда сохранял надежду», — приводит слова Погба RMC Sport.
Поль Погба не выходил на футбольное поле в официальных матчах на протяжении 811 дней. Погба долгое время восстанавливался после полученных травм, и матч с «Ренном» стал для него первым в составе «Монако». Последний раз он выходил на поле в сентябре 2023-го и сыграл 28 минут за «Ювентус» во встрече с «Эмполи».
