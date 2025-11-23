Скидки
23:05 Мск
Поль Погба: футбол для меня не закончился

Поль Погба: футбол для меня не закончился
Аудио-версия:
Полузащитник «Монако» Поль Погба высказался о своём возвращении на поле после длительного перерыва в матче 13-го тура французской Лиги 1, в котором его команда уступила «Ренну» со счётом 1:4.

Франция — Лига 1 . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
4 : 1
Монако
Монако
1:0 Аит Будлал – 20'     2:0 Камара – 48'     3:0 Эмболо – 73'     4:0 Блас – 83'     4:1 Биерет – 90+5'    
Удаления: нет / Закария – 66'

«Футбол для меня не закончился. Мы работали, мы ждали возвращения больше двух лет… Несмотря на всё, что случилось, на истории вне футбола. Я очень много страдал и ждал этого с нетерпением. Бывают моменты, когда дьявол пытается убедить тебя, что всё кончено. Но есть бог, я верю в себя и в свои качества. Я ничего не сделал, это не моя вина. Я всегда сохранял надежду», — приводит слова Погба RMC Sport.

Поль Погба не выходил на футбольное поле в официальных матчах на протяжении 811 дней. Погба долгое время восстанавливался после полученных травм, и матч с «Ренном» стал для него первым в составе «Монако». Последний раз он выходил на поле в сентябре 2023-го и сыграл 28 минут за «Ювентус» во встрече с «Эмполи».

