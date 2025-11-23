Скидки
Вильярреал — Мальорка, результат матча 22 ноября 2025, счёт 2:1, 13-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Вильярреал» в концовке вырвал победу у «Мальорки» в матче 13-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Гусман Мансилья. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Испания — Примера . 13-й тур
22 ноября 2025, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Морено – 6'     1:1 Кошта – 8'     2:1 Олувасейи – 83'    

Первый мяч в игре забил нападающий «Вильярреала» Херар Морено на шестой минуте. Через две минуты игрок команды гостей Саму Кошта сравнял счёт. На 83-й минуте нападающий Тани Олувасейи принёс «Вильярреалу» победу.

После 13 матчей чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Мальорка» заработала 12 очков и располагается на 16-й строчке. Лидируют в чемпионате «Реал» и «Барселона», у которых по 31 очку.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
«Барселона» разгромила «Атлетик» из Бильбао в первом матче на обновлённом «Камп Ноу»
