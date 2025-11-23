«Вильярреал» в концовке вырвал победу у «Мальорки» в матче 13-го тура Ла Лиги

Завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Мальорка». Команды играли на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Гусман Мансилья. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч в игре забил нападающий «Вильярреала» Херар Морено на шестой минуте. Через две минуты игрок команды гостей Саму Кошта сравнял счёт. На 83-й минуте нападающий Тани Олувасейи принёс «Вильярреалу» победу.

После 13 матчей чемпионата Испании «Вильярреал» набрал 29 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Мальорка» заработала 12 очков и располагается на 16-й строчке. Лидируют в чемпионате «Реал» и «Барселона», у которых по 31 очку.