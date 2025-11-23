Максименко ликовал, Дивеев хватался за голову, Непомнящий болел за «Спартак». Фото дерби

22 ноября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» состоялся матч 16-го тура МИР Российской Премьер-Лиги, в котором «Спартак» принимал ЦСКА. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Красно-белые одержали победу со счётом 1:0.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В самом начале встречи армеец Данил Круговой получил травму и покинул поле после столкновения с вратарём «Спартака» Александром Максименко. Единственный гол был забит на 43-й минуте матча. После подачи углового отличился игрок «Спартака» Игорь Дмитриев. На 61-й минуте арбитр Сергей Карасёв после просмотра VAR отменил пенальти в пользу красно-белых, решив, что Игорь Дивеев прервал атакующее продвижение Романа Зобнина в штрафной площади, сыграв в мяч.